В Тюмени водитель «Шевроле» отвлеклась на сообщение в WhatsApp и устроила массовое ДТП

Водитель «Шевроле» отвлеклась на сообщение в WhatsApp и устроила массовое ДТП Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сразу три автомобиля - Chevrolet Lanos, Mercedes и Mitsubishi – столкнулись накануне вечером, 7 марта, на 296-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. Как сообщили в пресс-службе ГИДД по Тюменской области, 37-летняя водитель «Шевроле» отвлеклась, чтобы прочитать сообщение на WhatsApp, а когда подняла голову, её ослепил встречный автомобиль.

Женщина повернула руль вправо, автомобиль зацепил обочину и выехал на встречку. В этот момент в машине находились дети 3-х, 7-ми лет, трехмесячный малыш и 18-летняя девушка. Все они получили травмы.

Пострадавшие в аварии госпитализированы Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Все дети сидели в детских креслах, двоих госпитализировали.