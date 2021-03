Погода в Тюмени 8 марта 2021: сильный ветер и метель Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 8 марта, ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег, ночью местами умеренный снег. Ветер будет дуть восточный с переходом на северо-западный, западный 8-13 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с, метель, температура ночью -15… -20 C, местами -10…-15 C, днём -5…-10 C.

По народному календарю 8 марта (по старому стилю 23 февраля) – Поликарпов день, в честь ученика апостола Иоанна. На Руси приговаривали: «С этого дня сорока гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит», «Сорока в лесу за гнездо принялась». В тот день крестьяне следили за поведением сорок. Если птица лезла под стреху – значит, быть вьюге, и холода могли вернуться.

А ещё сегодня Международный женский день. Всех наших читательниц поздравляем с весенним праздником!