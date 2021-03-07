В Тюмени водитель иномарки протаранил жилой дом и повредил детскую комнату Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Четыре человека пострадали в ДТП на ул. Парковой, 32 в Тюмени. Около 13 часов автомобиль Skoda Octavia въехал в жилой дом и повредил комнату, в которой располагалась детская.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, водитель въехал в дом, пытаясь не столкнуться с другим автомобилем. По предварительным данным, мужчина выезжал на главную дорогу и не убедился в безопасности маневра. Создав аварийную ситуацию, он чуть было не столкнулся с автомобилем, ехавшим со стороны Интернациональной.

Все, кто сидел в Skoda, пострадали. Это 27-летний водитель, его 25-летняя жена и годовалая дочь. Кроме того, пострадал ещё один мужчина, чья личность сейчас устанавливается. Известно, что водитель иномарки был трезв.

Комната, в которую влетел автомобиль, является детской. В момент аварии ребенок находился в другой комнате и не пострадал.