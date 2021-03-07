Тюменских женщин зовут на весеннюю фотосессию в торговый центр Фото: pixabay.com

В преддверии Международного женского дня 8 марта в торговом центре «Тюмень Сити Молл» устроили весеннюю фотосессию. Сделать фото на память можно в течение всех праздничных выходных с 15 до 17 часов. Для тюменцев работает профессиональный фотограф, который создает нежные снимки в уникальной фотозоне.

А завтра, 8 марта, дамы могут прийти к мастеру по плетению косичек. Здесь же, в ТРЦ, можно будет купить уникальные сувениры, сладости и цветы из мыла на весенней ярмарке. На витринах можно увидеть уникальные товары от «Антресольки», «ТвойДоДыр», «Бум-булька», «Шаполе» и многих других.