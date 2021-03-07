В Тюмени ищут 13-летнюю девочку, которая ушла из школы №92 и не вернулась Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени разыскивают Калыеву Эльвиру Мирбековну 11.07.2007 года рождения. По данным пресс-службы УМВД по Тюменской области, 6 марта 2021 года в 10.40 девушка ушла из школы № 92/1 на ул. Гондатти, 13 и до сих пор не вернулась.

Приметы: азиатская внешность, рот 140 – 150 сантиметров, среднего телосложения, черные длинные волосы. Была одета в черную куртку до пояса с капюшоном (окантовка – белый мех), серый шарф, черную юбку, черные леггинсы с красными полосками по бокам, черные полусапожки. С собой у нее был черный рюкзак из кожзаменителя.

Может находиться в торговых центрах Восточного района Тюмени. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Эльвиры, просят позвонить по телефонам: 8 (3452) 27-01-00, 793-023.