Тюменская область – в лидерах по производству молока и яиц на душу населения

Тюменская область - в лидерах по производству молока и яиц на душу насления Фото: Татьяна Коркина

Наибольший рост производства в Тюменской области в 2020 году показала промышленность. Индекс по отношению к 2019 году составил 121,5%. Кроме того, в регионе зафиксирован максимальный ввод жилья: на 1 тысячу человек приходится 931,1 кв. м общей площади, из них 296,3 тыс. квадратов ввели индивидуальные застройщики. По данным «Вслух.ру», не учитывались жилые дома, которые построили на земельных участках в садоводческих кооперативах.

Наш регион лидирует и по объемам производства молока (369 кг на душу населения) и яиц (1021 штука на душу населения). А еще Тюменская область в передовиках по обороту розничной торговли (272,5 тыс. рублей на каждого жителя).

Таким образом, наш регион лидирует по пяти из одиннадцати показателей в УФО. Эта статистика стала уже традиционной.