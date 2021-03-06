Житель села Луговое решил построить для детей и их родителей «ДОМуЛЕСА» Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Житель села Луговое Тюменской области Константин Чирков получил финансовую поддержку на развитие современного коворкинг-пространства для самозанятых «ДОМуЛЕСА». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, среди идей создания: территориальная доступность, семейно-ориентированный спектр услуг и «успех каждого ребенка».

На первом этаже своего дома Константин проводит кружки и занятия для детей и их родителей. А именно: секции робототехники, программирования и скорочтения. Такие занятия проводятся в Тюмени и других обжитых районах области, а теперь появились и в Луговом.

Сейчас Константин хочет построить ещё один дом, который будет отвечать всем требованиям безопасности и комфорта. Коворкинг-пространство он планирует сдавать для самозанятых репетиторов, тренеров, которые хотят вести кружки и занятия.

Предпринимателю помогла заявка в «Фонд микрофинансирования Тюменской области». По программе «Микрозайм для Самозанятых» он получил государственную финансовую поддержку на развитие своего дела в размере 450 тысяч рублей под 4,25% годовых. На эти деньги Костя хочет достроить дом на своем участке.

- Самозанятые могут подать заявку на получение льготного микрозайма уже в день регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход, - отметили в «Фонде микрофинансирования Тюменской области».