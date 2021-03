Погода в Тюмени 6 марта 2021: чуть подморозит и пойдет снег Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 6 марта, ожидается облачность с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с, температура воздуха -6… -11 C, в западных районах -11…-16 C. Днем местами небольшой снег, ветер западный 8-13 м/с, температура -5… -10 C, местами 0…-5 C.

По народному календарю 6 марта (21 февраля по старому стилю) – День Тимофея Весновея, в честь преподобного, жившего в VIII веке в Малой Азии. С этого дня начинали дуть теплые ветра, поэтому крестьяне приговаривали: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна!».

Погода в Тюменской области 6 марта 2021 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Смотрели и на приметы. Если день выдастся теплым, то такой будет весна. Если слышались раскаты грома при северном ветре – значит, весна будет холодной. При восточном – к теплой и сухой погоде, при южном – просто к теплой.