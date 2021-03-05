Тобольский егерь застал мужчину за разделыванием туши лося. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тобольска поступило сообщение от егеря охотничьего хозяйства, что вблизи реки Нерда неизвестный разделывает тушу дикого животного. Оперативники застали мужчину за фасовкой мяса лося по мешкам.

Полицейские задержали гражданина и доставили в отдел. Правоохранители изъяли ружьё и патроны, снегоход, разделочный нож, топор, а также тушу животного.

– 41-летний мужчина прибыл в лес ради охоты. Он обнаружил лося и, не имея разрешительных документов, решил его завалить. Как известно, сейчас сезон охоты на лося закрыт. Ущерб государству составил 240 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.