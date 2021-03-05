В тюменском аэропорту пьяный ямалец дал по голове полицейскому. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Мужчина применил неопасное для жизни насилие в отношении представителя власти.

27 февраля 2021 года днем пьяный ямалец в аэропорту Рощино нарушал общественный порядок. Стражи порядка предложили северянину проследовать в отдел для составления административного протокола

– В дежурной части нарушитель порядка, несогласный с действиями представителей власти, ударил одного из сотрудников рукой по голове, – рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящее время специалисты осмотрели место происшествия, допросили сотрудников транспортной полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.