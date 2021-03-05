Снегопад в Тюмени 5 марта 2021 года: на боевом посту – 400 единиц техники и 380 рабочих

Снегопад в Тюмени 5 марта 2021: на боевом посту – 400 единиц техники и 380 рабочих. Фото: Тюмень - наш дом

Четыреста единиц спецтехники и 380 рабочих борются с последствиями снегопада в Тюмени. Первыми на прометание дорожной части вышли тракторы и КДМ. За последние сутки на полигоны отправилось более 15 тысяч кубических метров осадков.

– Уборка снега ведется строго по маршрутным картам. Снег шел всю ночь и продолжает идти. Патрульное прометание не дает образоваться снежным накатам, но так как снег еще идет, то, конечно, на дорогах он будет. После окончания снегопада магистральные улицы должны быть расчищены в течение трех часов, – отметил председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

Напомним, что тюменцы могут сообщить об образовании наледи, гололеда или ненадлежащей уборке снега на остановке общественного транспорта, дорожном полотне остановочных карманов и пешеходных переходах (кроме надземных) на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Текущее содержание дорог и ремонт».