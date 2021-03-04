Пожилых тюменцев, владеющих французским языком, приглашают повысить уровень знания

Пожилых тюменцев, владеющих французским языком, приглашают повысить знания Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Тюменцы старшее 55 лет смогут записаться в «Клуб любителей французского языка», который начнет работать с 22 марта.

Это занятия в формате разговорной гостиной для горожан, которые знают и любят французский язык и хотели бы в кругу единомышленников практиковать имеющиеся навыки, повысить уровень знания языка или освежить его в памяти. Наставниками станут специально подготовленные опытные волонтеры.

Занятия будут проходить один раз в неделю в мини-группах с разным уровнем владения языком. При этом организаторы обязуются соблюсти все меры безопасности, связанные с распространением коронавируса.

Формируют группы по предварительной записи. Обязательное условие – знание французского на уровне разговорного. Оставить заявку и уточнить всю необходимую информацию можно по телефону 64-66-61 в будние дни.

Занятия клуба будут проходить по адресу: г. Тюмень, пр. Солнечный, 10/1.