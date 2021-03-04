«Хотел подарить девушке»: тюменец украл из магазина жевательные резинки на 18 тысяч рублей

Тюменец украл их магазина жевательные резинки на 18 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени задержали мужчину, который украл товар из гипермаркета.

Накануне в полицию обратился представитель магазина. По его словам, кто-то похитил из торгового зала жевательные резинки на 18 тысяч рублей. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники восстановила картину произошедшего.

– Установлено, что в дневное время молодой человек, воспользовавшись невнимательностью продавцов, похитил упаковки жевательных резинок. Злоумышленник положил товар в рюкзак, после чего скрылся, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Злоумышленником оказался ранее не судимый местный житель. В отделении он признался в содеянном и пояснил, что жевательные резинки украл для себя и девушки. Позже парень планировал преподнести их в качестве подарка.

Теперь молодой человек обвиняется по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы до двух лет.