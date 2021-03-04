Начинающий водитель устроил под Тюменью страшную аварию. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На пятом километре дороги Тюмень – Салаирка накануне, 3 марта, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали люди.

– По предварительным данным, водитель автомобиля «Жигули» выехал на встречку, где столкнулся с Nissan. За рулем машины отечественного производства находился 21-летний водитель, стаж вождения которого составляет всего один месяц, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Стало известно, что в аварии пострадали четыре человека: сам водитель «Жигулей», его 21-летний пассажир, 57-летний водитель японской иномарки и его 55-летний пассажир. Все участники дорожного инцидента получили серьезные травмы, передает «МегаТюмень».