Тюменку осудили на три года за истязание своих детей. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области вынесли обвинительный приговор в отношении 32-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в истязании своих детей с применением пытки.

Осужденная в своем доме в селе Успенка с 2015 года по сентябрь 2020 издевалась над своими дочерьми, 2009 и 2011 годов рождения. Девочкам доставалось за малейшие провинности и ошибки в домашних заданиях. Несколько раз зимой мать, схватив за волосы и обзывая, выкидывала детей, босых и без верхней одежды, в снег на улицу, била руками и ногами.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили потерпевших и свидетелей, проведены судебно-медицинские экспертизы. У свидетеля они изъяли видеозаписи с пытками детей.

– Осужденную лишили родительских прав на троих детей, они сейчас проживают у родственников. Судом по ходатайству следователя женщина была заключена под стражу. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.