В Тюмени вторые сутки разыскивают 15-летнего подростка. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени вторые сутки разыскивают 15-летнего Михаила Дубровина. Парень ушел из дома, расположенного в Ткацком проезде, в 8.30 2 марта, до настоящего времени его местонахождение не известно.

По информации поискового отряда «Белая сова – Тюмень», пропавший был одет в черную куртку, черное спортивное трико, черные кроссовки и такого же цвета шапку. На вид ему 15-16 лет, рост составляет 180 – 185 сантиметров, худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Михаиле Семеновиче, просят позвонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8 (3452) 27-01-00 – ОП № 1 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 - волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень», или написать на почту poisksova@gmail.com.