УК из Тюмени выплатит 150 тысяч рублей мальчику-инвалиду за падение на крыльце. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени ООО «Управляющая компания «Проспект» выплатит крупную сумму в счет возмещения морального вреда пятилетнему мальчику-инвалиду. Инцидент произошел 29 августа 2020 года.

– У подъезда дома в асфальте была выбоина. Ребенок, поднимаясь из коляски, оступился и ударился головой об крыльцо. В октябре 2020 года мать пострадавшего обратилась с просьбой помочь взыскать моральный вред, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство направило соответствующий иск в суд. В ходе судебного разбирательства между управляющей компанией и матерью ребенка было заключено мировое соглашение. Организация обязуется выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.