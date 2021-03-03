Тюменцы на такси увезли украденные крышки от люков в пункт приема металлолома. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступило заявление от представителей ресурсоснабжающей организации о краже двух крышек канализационных люков в посёлке Боровский. Сумма ущерба составила почти пять тысяч рублей. Позже оперативники задержали двух ранее судимых местных жителей 1993 и 1985 года рождения.

– Мужчины заранее вызвали такси, погрузили украденное в багажник и вывезли в Тюмень, где сдали в пункт приема металлолома. Вырученные две тысячи рублей потратили на алкоголь. Расследование продолжается, следствие проверяет причастность фигурантов еще к нескольким аналогичным эпизодам, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.