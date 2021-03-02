Житель Тюмени сжег авто владельца овощного склада из-за качества фруктов. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 53-летнего местного жителя. Мужчина сжег два автомобиля, причем один из них – по ошибке.

4 ноября 2020 года горожанин повздорил с владельцем овощного склада из-за качества и цены фруктов, после чего решил сжечь его автомобиль. Он выследил, где живет бизнесмен, и ночью у одного из домов на улице Одесской облил бензином Mercedes и поджег. Автомобиль полностью выгорел, нанесен ущерб более 660 тысяч рублей.

– Спустя некоторое время злоумышленник узнал, что по ошибке уничтожил не ту машину. 21 ноября он поджег нужный автомобиль. Однако внезапно у него проснулась совесть, и вместе с другими людьми он стал тушить огонь. Поджигателя задержали на месте преступления. Владельцу иномарки причинен ущерб в размере свыше 94 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

По решению суда обвиняемый находится под домашним арестом. Уголовное дело скоро передадут в суд. Тюменцу грозит до пяти лет тюрьмы.