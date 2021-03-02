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Ученикам второй смены из Тюмени не стали отменять очные занятия в школе

Первое смене повезло больше
Сергей Швецов
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Школьникам второй смены из Тюмени не стали отменять очные занятия в школе.

Школьникам второй смены из Тюмени не стали отменять очные занятия в школе.

Фото: Ольга Крыльцова

Школьникам второй смены из Тюмени сегодня, 2 марта, не стали отменять очные занятия в школе. А вот первой смене повезло больше – ученики с 1 по 4 классы остались дома.

«Сегодня учебные занятия 2-й смены в общеобразовательных учреждениях города Тюмени по климатическим условиям не отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас градусник показывает 16 градусов со знаком минус. На завтра синоптики передают 5 градусов ниже нуля.

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