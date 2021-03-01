Студент из Тюмени сменит вуз на колонию после пьяных поездок за рулем. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 22-летнего студента. Молодой человек неоднократно садился за руль пьяным.

Парень из Ноябрьска обучался в одном из высших учебных заведений областной столицы. С мая по июль 2020 года студента семь раз штрафовали за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В октябре его осудили к 300 часам обязательных работ. Но и после этого он должных выводов не сделал.

– Ночью 25 декабря студент в состоянии опьянения сел за руль Hyudai Elantra, спустя время сотрудники ДПС остановили автомобиль на улице Гольцова. У водителя имелись признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Было возбуждено второе уголовное дело, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому 6 месяцев 5 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.