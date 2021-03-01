В Тюмени маршруту №33 добавили три остановки. Фото - Ольга Ешану.

В Тюмени изменили схему движения маршрута № 33. Нововведение вступило в силу с сегодняшнего дня, 1 марта.

Так, в схему движения маршрута регулярных перевозок № 33, который следует от железнодорожного вокзала до СНТ «Ривьера», включаются остановочные пункты «С/о ”Колос-4”», «С/о “Весна”» и «с/о “Ласка”» (в прямом и обратном направлении).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 МКУ «Тюменьгортранс» и на остановках.