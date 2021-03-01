Тюменцы заявят о праве на льготу по имущественным налогам онлайн. Фото: Тюмень - наш дом

Жители Тюменской области могут заявить о праве на льготу по имущественным налогам не выходя из дома. Самый удобный способ – оформить заявление на сайте ФНС России в личном кабинете.

– В сервисе автоматически заполняются данные заявителя и информация о выбранном льготном объекте. Пользователю необходимо лишь указать документ, на основании которого предоставляется льгота, и его реквизиты. К заявлению налогоплательщики вправе приложить документы или их копии, подтверждающие право на льготу, – сообщили в УФНС по Тюменской области.

Кроме того, представить заявление можно в любой налоговый орган при личном посещении налоговой инспекции, через уполномоченного представителя, или же почтовым отправлением или через подразделения МФЦ.

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2020 года, можно посредством сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».