Готовность второго этапа строительства аэропорта в Тобольске составляет 40%. Фото: СИБУР

Более 40% составляет готовность второго этапа строительства аэропорта в Тобольске. По данным департамента общественных связей, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, в основание здание будущего аэровокзала забито более 600 свай. Также обустроен фундамент и теплый контур гаража для спецтехники.

В январе 2021 года смонтированы основные металлоконструкции аэровокзального комплекса, а совсем скоро начнется возведение фасада здания аэровокзала. Параллельно с этим на стройплощадке выполняется укладка сетей наружных и подземных коммуникаций. По словам руководителя проекта строительства аэропорта Алексея Мушкина, строительство ведется в два этапа.

- Первый этап завершен – сданы в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса, перрон, рулежные дорожки, завершено обустройство водосточной сети аэродрома. Второй этап предусматривает возведение комплекса аэровокзала общей площадью более 5 000 кв. м., гаража специальной аэропортовой техники и других объектов наземной инфраструктуры. Этот этап планируем завершить в 2021 году, - отметил он.

Терминал тобольского аэропорта представит собой современное комфортное здание, рассчитанное на пассажиропоток до 380 человек в час. Это новое проектное решение, которое обеспечивает пассажирам комфорт и безопасность пребывания.

Отметим, что губернатор Тюменской области Александр Моор включил завершение строительства тобольского аэропорта в перечень ключевых региональных задач на 2021 год. Проект реализуется СИБУРом совместно с правительством Тюменской области.