В Тюменской области активно патрулируют леса, чтобы сберечь деревца от рубки Фото: Пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области

Сотрудники Федерального лесного надзора департамента лесного комплекса Тюменской области в декабре 2020 года патрулировали леса, чтобы сохранить хвойные молодняки. Специалисты проверяли легальность древесины при её транспортировке и пресекали нарушения лесного законодательства.

Вместе с полицейскими, сотрудники ГКУ «Тюменьлес» и Федерального лесного надзора департамента лесного комплекса Тюменской области патрулировали леса в усиленном режиме. В лесничествах региона провели 1018 рейдов, во время которых обнаружено 14 фактов незаконной рубки. По каждому ведется расследование.

Из общего числа рейдов 209 проходили для сохранения хвойных молодняков (новогодних елей), в т.ч. 92 рейда проведено вместе с полицейскими и сотрудниками ГИБДД. За это время выявлено два факта незаконной рубки – в Заводоуковском и Тобольском лесничествах. Материалы дел передали правоохранителям для дальнейшего расследования. На стационарных постах досмотрено 27 единиц транспорта, перевозящего древесину. Нарушений не было.

В 2021 году сотрудники департамента и ГКУ «Тюменьлес» продолжат ежедневно патрулировать леса, чтобы выявлять и пресекать нарушения требований лесного законодательства. В работе используются фотоловушки для фото- и видеофиксации нарушений и беспилотные летательные аппараты.