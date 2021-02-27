Александр Моор оценил обновленную детскую школу искусств в Ярковском районе Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор накануне побывали в детской школе искусств в селе Киево Ялуторовского района, построенной в рамках нацпроекта «Культура». По словам директора школы Светланы Рахматулиной, новое здание в четыре раза больше предыдущего, которое до 2020 года занимало площадь в 250 квадратных метров.

Киевская школа оснащена отдельными кабинетами для групповых и индивидуальных занятий, большим хореографическим залом, отделениями ИЗО, прикладного искусства и концертным залом на 97 мест. Оборудованы и другие помещения: снарядная, комната для обжига керамики, кладовые и раздевалки.

Сейчас в новой школе учатся 144 человек, 7 из которых обучаются по предпрофессиональным программам. В штате школы – 12 сотрудников, пятеро из которых – педагоги дополнительного образования. Как отметила Светлана Рахматулина, коллектив учителей постоянно участвует в районных и областных мероприятиях и поддерживает добровольческое движение.

Школа полностью приспособлена для маломобильных групп: здесь оборудованы пандусы, тактильные дорожки, а указатели продублированы шрифтом Брайля для незрячих и слабовидящих детей. Летом в школе работают досуговые творческие площадки и лагерь дневного пребывания.

Летом на базе школы искусств проходят досуговые творческие площадки и лагерь дневного пребывания. Каждый год здесь отдыхают около 30 детей, более 10 подростков временно трудоустраивают.

Посетив экскурсию по школе, Владимир Якушев и Александр Моор расписались на большой фотографии Киевской школы и пожелали учащимся и педагогам успехов.