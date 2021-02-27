В Тюмени открылся ресурсный центр для развития и поддержки СО НКО муниципальных образований региона

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Около двух тысяч некоммерческих организаций работают в Тюменской области, общественники помогают развиваться жителям или же бороться с зависимостями. Чтобы поддержать некоммерческий сектор, Фонд развития Тюмени организовал проект «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО НКО муниципальных образований Тюменской области».

Фонд развития старается поддержать стабильность НКО в период пандемии коронавируса: фонд не только выделяет средства, но и освобождает общественников социально-культурной сферы от налогов.

Кроме того, НКО будут обучать самостоятельно искать себе финансирование. Ежегодно общественные организации участвуют в конкурсах президентских грантов. На лекциях и семинарах специалисты Фонда развития Тюмени научат правильно заполнять заявки, привела пример помощи исполнительный директор Фонда развития Тюмени Вера Барова.

– На семинарах мы будем в том числе учить заполнять заявки на президентские гранты. Еще мы оказываем помощь в поиске партнеров для более продуктивной деятельности. Работаем в основном с югом Тюменской области, но технологии НКО распространяем и за ее пределами, – сказала она.