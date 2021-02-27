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Погода на 27 февраля в Тюмени: днем пройдет снег

В этот день по погоде судили о весне
Лина Орлова
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Если погода на Кирилла Весноуказчика выдастся хорошей, будут еще крепкие морозы, гласит народная мудрость

Если погода на Кирилла Весноуказчика выдастся хорошей, будут еще крепкие морозы, гласит народная мудрость

Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 27 февраля, в Тюменской области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный до 5-10 м/с.

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью воздух охладится до -28… -33 градусов, местами до -36 градусов. Днем, по сравнению с минувшей неделей, значительно потеплеет: термометры покажут -14… -19 градусов, местами до -24 градусов.

Региональное управление МЧС передает: в северных районах Тюменской области с 24 по 27 февраля сохраняется аномально холодная погода, а на юге региона местами ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

Сегодняшний день на Руси звали Кириллом Весноуказчиком: в этот день по погоде судили о весне. Если она оказывалась хорошей, это предвещало крепкие морозы. На Кирилла также говорили: «Снег оседает — поля утучняет». Это было связано с тем, что крестьяне старались удержать на полях снежный покров, чтобы, растаяв, он напитал почву влагой. Для этого мужчины выходили на будущую пашню и утаптывали снег. На Кирилла же в южных регионах начинали вывозить в поля навоз.

Еще одно название праздника — Бабьи взбрыксы. В старину на Руси в этот день женщины несли гостинцы повитухам, которые принимали у них роды.