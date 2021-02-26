Новый центр гимнастики на улице Ватутина в Тюмени откроется уже в марте Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Более тысячи юных спортсменов смогут посещать с марта 2021 новый центр гимнастики на ул. Ватутина в Тюмени. Как сообщили в Оперативном штабе, в здании, построенном в конце 2020 года, продолжается монтаж оборудования. На покупку современного инвентаря, который отвечает всем международным стандартам, направлено более 75 млн рублей. В будущем центр будет принимать различные турниры, включая всероссийские.

Готовность и функциональность центра гимнастики оценили полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор 26 февраля.

Заниматься гимнастикой здесь смогут дети от 4 лет и старше – группу раннего развития уже сформировали. В будущем планируется открыть набор ребят более младшего возраста. Все станки сертифицированы и одобрены для занятий детской гимнастикой. Сейчас воспитанники тренируются в отдельных залах.

Общая площадь центра – 6 тысяч квадратных метров. Здесь есть раздевалки, душевые, медицинский кабинет, буфет и места для отдыха. Чуть позже заработает тренажерный зал, блок силовой подготовки. Все помещения приспособлены для маломобильных групп населения.

Как отметил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, в Тюмени огромное количество людей, занимающихся спортивной гимнастикой.

- Горожане давно ждали этот объект. Специализированный центр гимнастики построен очень качественно. Тут хороший зал, достойное оборудование. Здесь есть все возможности, чтобы раскрыть свои таланты, - отметил он.