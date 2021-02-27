Услуга уборки сосулек и снега с крыш доступна тюменцам

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Зачастую, чтобы очистить снег с крыш и сосульки необходимо поискать квалифицированных рабочих. «Мегатюмень» проанализировала предложения частных организаций по очистке кровли от льда и снега. Выезд по городу в среднем обойдется в сумму от 3 000 рублей за всю работу, в пригород – от 4 000.

Стоимость работ зависит не только от объема работ, но от квалификации работников, а также от оборудования, которым будут пользоваться промышленные альпинисты. Консультант тюменской компании промышленного альпинизма Мария рассказала, что чаще их заказчиками становятся офисы либо детские сады, но бывает, что жильцы многоэтажек тоже желают заказать услугу.

В МЧС по Тюменской области уверены, что работа по очистке крыш необходима во всех дворах. Скорость пикирующей глыбы достигает 60 км/ч, а весит она примерно 100-200 кг. Образоваться такой кусок льда может за сутки во время морозов.

– Даже при падении маленькой сосульки есть риск заполучить сотрясение мозга. Что уж говорить о ледяных глыбах потяжелее и побольше размером? Это способно привести к сложнейшим травмам черепа и головного мозга, – предупреждает руководитель нейрохирургического отделения ОКБ №2 Дмитрий Воробьев.

Медики рекомендуют соблюдать простые меры безопасности, чтобы уберечь себя от неприятных последствий.