Продукция тюменского предпринимателя пользуется спросом в Европе и Азии Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Индивидуальный предприниматель из Тюмени Владимир Соколов создает уникальные предметы декора и аксессуары из ценных пород дерева и эпоксидной смолы. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в конце июля 2020 года региональный центр поддержки экспорта помог парню разработать коммерческое предложение и презентационные материалы на английском языке.

Специалисты центра разместили предложение на торговой электронной площадке, и в начале августа 2020 года покупатели заключили с ним первые контракты. Продукция Владимира пользуется спросом в Японии, США, Германии, Австрии и Швеции, Южной Корее, Австралии, Таиланде, Саудовской Аравии, ОАЭ, Нидерландах, Кувейте.

Вся работа ведется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», и в 2020 году предприятиям малого и среднего бизнеса удалось нарастить объем экспорта до 21,8 млн долл. США, несмотря на пандемию.

Отметим, что сотрудники центра экспорта готовы продвигать продукцию тюменцев на eBay, GRT, Fordaq, Alibaba, что особенно актуально в период пандемии. На созданной витрине Тюменской области представлено 100 товаров от 20 предприятий региона. Сегодня у центра поддержки экспорта есть возможность разместить еще 500 товарных позиций.

КСТАТИ

При взаимодействии с региональным центром поддержки экспорта в 2020 году малые и средние предприятия заключили 58 контрактов, из которых 42 контракта на сумму более 7 млн долл США заключили 11 тюменских компаний благодаря выходу на маркетплейсы.