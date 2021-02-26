В Тюмени с мужчины сорвали цепочку и браслет за 335 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор мужчине, который ограбил знакомого. Криминальный инцидент произошел 15 августа 2020 года.

В этот день у бара на улице Первомайской потерпевший познакомился с обвиняемым, они стали распивать спиртное. В какой-то момент новый знакомый заметил на руке тюменца браслет, а на шее – цепочку и решил их похитить.

– Против его воли он сорвал с руки и шеи браслет из золота за 225 тысяч рублей и цепь из золота стоимостью 110 тысяч рублей. Затем скрылся с места преступления и распорядился вещами по своему усмотрению, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда.

Действия подсудимого суд квалифицировал как открытое хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере. С учетом ряда смягчающих обстоятельств суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца 29 дней с частичным присоединением наказаний, не отбытых по другим приговорам.