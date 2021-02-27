Тюменцам представят выставку-перфоманс «Кожа тоже»

Фото: Контора пароходства

Уникальное явление современного искусства представят тюменцам сегодня, 27 февраля, на необычной выставке «Кожа тоже». Ее создатели расскажут подробно об идее создания на открытии первого отделения, в «Конторе пароходства» с 18:30 до 20:00.

Первое отделение выставки будет театрализованным. Мало того, вся выставка является перфомансом и пройдет она в два дня (завтра, в 28 февраля, выставку продолжат). Столько необычное действо выдумали участники и эксперты школы-лаборатории перформативных практик PRF, пояснил перфомер Никита Герасимов изданию «Тюменская область сегодня».

– Мы учились пониманию того, что такое перформанс. Общались с разными экспертами. Школьники высказывали свои темы для проектов, вместе сочиняли будущие перформансы. Выставка будет финалом школы – лаборатории на заявленные острые темы, которые волнуют ребят. Перформеры затронут социальные темы, личные проблемы, – отметил Никита Герасимов.

Само название – «Кожа тоже» – несет тему того, что тело человека, кожа тоже являются объектом искусства. С точки зрения телесности рассматриваются темы сохранения культурного наследия малых народов, человеческое сознание и теория квантовой физики, токсичные отношения внутри пары, искусство и деньги. Вход на мероприятие по записи, возрастной ценз 18+.