Тюменцам объяснили, почему может снижаться качество воды. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Тюменцам объяснили, почему может снижаться качество воды. Периодически местные жители жалуются на это неудобство.

– С водозаборов в городскую распределительную систему вода всегда подается нормативного качества. Это подтверждено лабораторными исследованиями. Качество воды может снижаться во внутридомовых сетях или после отключений, связанных с ремонтными работами на магистральных водоводах. В таких случаях мы проводим промывки сетей, – пояснил главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.

В компании добавили, что при получении жалоб на некачественное водоснабжение, выясняется причина. Специалисты отбирают пробу воды в магистральном водоводе, проводят лабораторные исследования, если нужно, промывают магистральные водоводы. Случается, что вторичное загрязнение воды происходит внутри дома. Ответственность за это ложится на плечи управляющей компании.

В бойлере же вода может смешиваться с теплоносителем, загрязняться, проходя через старые стальные трубы, нередко требуют обслуживания и внутридомовые фильтры.