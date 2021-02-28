Жители Тюмени больше всего боятся заразиться коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Жители Тюмени больше всего боятся заразиться коронавирусом. Психолог горячей линии по вопросам ковида Ольга Як рассказала, как можно разобраться со своими фобиями.

– Даже при легком недомогании тюменцы сильно пугались, боялись ОРВИ, паниковали. Однако есть и еще одна фобия у местных жителей – страх неопределенности. В последние годы жизнь была стабильной и предсказуемой. Когда это кончится? Как долго продлится пандемия? Каковы ее последствия? Потеряю ли я работу? Как выйти на дистанционную работу? – перечисляет вопросы тюменцев Як.

Кроме того, горожане боятся потерять работу. Эксперт отметила, уровень невротизма у тюменцев возрос.

– В состоянии неопределенности сейчас находится весь мир. Нужно развивать адаптационные механизмы, нужно принять это состояние, – отметила психолог.

Напомним телефоны горячих линий в Тюменской области, среди которых единая горячая линия по вопросам COVID-19: 8-800-234-35-22, горячая линия регионального управления Роспотребнадзора: 8-800-302-26-70, передает «Тюменская область сегодня».