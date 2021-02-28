В Тобольском музее открылась выставка мастера-костореза Геннадия Кривошеина. Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение.

В Музее истории управления Сибирью открылась выставка, посвященная творчеству тобольского костореза Геннадия Кривошеина. Он был членом Союза художников РСФСР и лауреатом премии имени Ильи Репина. Посетителям представят не только авторские работы и эскизы, но награды, инструменты, а также личные вещи мастера.

Одна из витрин проекта «Виртуоз косторезного искусства» посвящена творчеству внука Геннадия Кривошеина – Евгения Геллера. Вдохновившись работами своего деда, молодой человек увлекся резьбой и через поколение продолжил семейную династию тобольских косторезов.

Как отметили в департаменте культуры Тюменской области, при жизни у мастера не было ни одной персональной выставки. Сегодня познакомиться с творчеством и узнать многое о его судьбе дает возможность тобольская выставка, многие экспонаты которой предоставлены родственниками и коллегами Кривошеина.