Осужденный за превышение полномочий тюменский экс-чиновник выйдет на свободу досрочно. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменском областном суде сегодня, 25 февраля, рассмотрели апелляцию прокуратуры на решение Калининского районного суда. В итоге ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы поселка Винзили Евгения Щукина было удовлетворено.

– В 2012 году Щукин руководил поселком. В то время он выдал строительной компании разрешение на возведение многоквартирного жилого дома на улице Вокзальной. Здание было построено без заключения проектной документации и располагалось в границах санитарно-защитной зоны завода, где было запрещено строить жилье, – напомнили в пресс-службе суда.

Провинившегося чиновника осудили за превышение должностных полномочий и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Евгений Щукин отбыл две трети срока в колонии общего режима и выйдет досрочно, передает «МегаТюмень».