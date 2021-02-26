Фильм «Белый снег» покажут тюменцам за четыре дня до премьеры. Фото предоставлено "КП".

Уже в это воскресенье в кинотеатре «Киномакс» пройдет специальный показ фильма «Белый снег». Зрители увидят спортивную драму раньше всех в России, ведь картина является знаковой для областной столицы.

Не секрет, что именно у нас была создана одна из самых совершенных и перспективных в стране систем подготовки высококлассных спортсменов по лыжным гонкам и биатлону. Поэтому выбор фильма для места предпоказа был очевиден.

«Белый снег» вызывает гордость за российских спортсменов. Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии. Именно тогда лыжница Елена Вяльбе впервые за всю историю гонок завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

Билеты на спецпоказ можно купить онлайн или получить бесплатно, попытав счастья в группе «Киномакса» по этой ссылке.

Что: предпоказ фильма «Белый снег».

Где: «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл», 2-й этаж).

Когда: 28 февраля в 14.00 – сбор гостей, в 15.00 – начало.