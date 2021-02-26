Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Телевизор

Фильм «Белый снег» покажут тюменцам за четыре дня до премьеры

КомментироватьОставить комментарий
Фильм «Белый снег» покажут тюменцам за четыре дня до премьеры. Фото предоставлено "КП".

Фильм «Белый снег» покажут тюменцам за четыре дня до премьеры. Фото предоставлено "КП".

Уже в это воскресенье в кинотеатре «Киномакс» пройдет специальный показ фильма «Белый снег». Зрители увидят спортивную драму раньше всех в России, ведь картина является знаковой для областной столицы.

Не секрет, что именно у нас была создана одна из самых совершенных и перспективных в стране систем подготовки высококлассных спортсменов по лыжным гонкам и биатлону. Поэтому выбор фильма для места предпоказа был очевиден.

«Белый снег» вызывает гордость за российских спортсменов. Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии. Именно тогда лыжница Елена Вяльбе впервые за всю историю гонок завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

Билеты на спецпоказ можно купить онлайн или получить бесплатно, попытав счастья в группе «Киномакса» по этой ссылке.

Что: предпоказ фильма «Белый снег».

Где: «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл», 2-й этаж).

Когда: 28 февраля в 14.00 – сбор гостей, в 15.00 – начало.