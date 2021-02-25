Нацпроект «Демография» помогает тюменцам старше 50 лет пройти переобучение

Предпринимательница из села Казанское Лидия Миллер воспользовалась возможностями нацпроекта «Демография» и отправила учиться двух сотрудниц на специальности «повар» и «кондитер». Кроме того, она и сама прошла дистанционное обучение по специальности «технолог пищевого производства» в Национальной академии современных технологий.

По ее словам, она хочет идти в ногу со временем, учиться чему-то новому и развиваться.

– Сотрудникам своим тоже рекомендую, – отметила она.

ИП «Миллер» знают все жители Казанского, ведь работать у Лидии считается престижным. На весь Казанский район славятся ее пироги и торты на домашних сливках, все работающие у нее настоящие профессионалы. Если возникают вакансии, Лидия принимает только квалифицированных специалистов.

Например, при содействии Центра занятости населения Казанского района в кулинарию «Сладкая леди» отправили селянку, которая предварительно прошла профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Демография» по специальности «кондитер». Благодаря этой программе она нашла постоянную работу и стабильный доход.

Отметим, что после того, как в России повысили пенсионный возраст, граждане предпенсионного возраста захотели повысить квалификацию и пройти переобучение. В 2020 году возможности нацпроекта «Демография» расширились: все люди старше 50 лет, не достигшие пенсионного возраста, могут пройти бесплатное переобучение.