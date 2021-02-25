Индекс промышленного производства за 2020 год в Тюменской области составил 121,5% к уровню 2019 года Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Индекс промпроизводства в Тюменской области в 2020 году составил 121,5% к уровню 2019 года. По этому показателю регион за период с января по ноябрь 2020 года занял III место среди всех регионов России. По данным оперативного штаба, промышленное производство увеличилось благодаря развитию обрабатывающего сектора экономики, там рост составил 151,7%.

Темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов (244,3%), резины и пластмассы (133,3%), кокса и нефтепродуктов (126%), мебели (114,9%), транспорта и оборудования (114,5%), компьютеров, электроники и оптики (113,4%), машин и оборудования (108,6%), других готовых изделий (105,2%).

Серьезного увеличения промышленного производства в период пандемии удалось достичь благодаря эффективным мерам, которые правительство Тюменской области приняло для поддержки региональной экономики. После недолгого локдауна большинство предприятий продолжило работать при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

Также в 2020 году пострадавший от пандемии тюменский бизнес получил финансовую поддержку из областного бюджета и существенные льготы по региональным налогам. В переводе на денежный эквивалент это составило около 3 млрд рублей. Это позволило бизнесу не вынимать деньги из оборота и направить их в оборот.

– Содействие экономическому росту, дальнейшее улучшение инвестиционного климата были и остаются важнейшими задачами региональных и муниципальных органов власти. Мы решаем эти задачи вместе с нашим предпринимательским сообществом. Есть все основания полагать, что тюменская промышленность продолжит развиваться и в наступившем году, – прокомментировал данные статистики Александр Моор.