Тюменец, недовольный авансом в 10 тысяч рублей, вынес из фирмы оргтехнику. Фото: Вадим Бегун

В один из отделов тюменской полиции поступило заявление от местной жительницы. Женщина пояснила, что из офиса пропала оргтехника. Сумма ущерба составила около 135 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали 32-летнего неоднократно судимого местного жителя подозреваемого в краже имущества. Установлено, что около месяца назад потерпевшая приняла на работу в швейный цех нового сотрудника. Молодой человек проработал около месяца и получил аванс в размере 10 тысяч рублей.

– Этого мужчине оказалось недостаточно, и он решил украсть с предприятия оргтехнику. Рано утром он в состоянии алкогольного опьянения приехал к месту работы на такси и вывез компьютеры, клавиатуры, компьютерные мыши и прочую технику. Похищенное имущество злоумышленник сдал в комиссионный магазин. Сотрудники полиции изъяли похищенное, в скором времени оно будет возвращено владельцу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый свою вину признал. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.