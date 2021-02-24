В субботу в Тюмени пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени в субботу, 27 февраля, пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие для горожан, которые смогут приобрести свежую натуральную продукцию, состоится с 8 утра до четырех часов дня.

Ярмарка пройдет по следующим адресам: на территории парковки, расположенной на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Ямской (в районе здания на ул. Льва Толстого, 29); ул. Севастопольская, 12 (прилегающая территория к выставочному залу); ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (прилегающая территория к ТЦ «ПОРТ»); пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ «Заречный двор»).

– На ярмарке будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города Тюмени и юга Тюменской области: мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мёд, – сообщили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.