Жители Заводоуковска рассказывают о своих земляках, ушедших на фронт Фото: Ольга Крыльцова

В Заводоуковске сотрудники районного Центра культуры и досуга предложили горожанам принять участие в акции «Помним своих героев.

Для этого надо разместить на сайте центра и в своих соцсетях видеоролики с рассказами о ветеранах и их подвигах, совершенных в годы войны. На призыв откликнулись многие жители города и городского округа, а также учреждения культуры.

Так, один из роликов, размещенный работниками культуры, посвящен земляку Климентию Данилову. Уроженец села Колесниково попал на фронт в июле 1941 года, а в мае 1942 года, участвуя в боях под Старой Руссой Новгородской области, фронтовик получил тяжелое осколочное ранение, после которого у него ампутировали кисть руки. Далее мужчина вернулся в родное село, где работал учетчиком на приеме зерна, кладовщиком и бригадиром в колхозе. Также он имеет множество наград, среди которых орден Красной Звезды и медаль «За победу над Германией». Умер Климентий Григорьевич в 1969 году.

Гилевский Дом культуры также принял участие в акции. Он разместил публикацию о земляке и участнике Великой Отечественной войны Федоре Лукиче Панфилове, а шестаковский Дом культуры – о труженице тыла Александре Михайловне Зеленовской. Сосновский Дом культуры – о ветеране Валентине Константиновиче Елфимове, лыбаевский Дом культуры – о фронтовике Андрее Филипповиче Кузнецове.

На данный момент сотрудники Центра культуры и досуга продолжают принимать от земляков видеоролики и фотографии, посвященные героям семей – отцам, дедам и прадедам, которые служили и воевали в годы войны.