Фото: Добровольческое движение | Тюменская область

Тюменцев приглашают принять участие в акции «Защитим ветеранов». Для этого надо возложить цветы к мемориалам и воинским захоронениям 23 февраля, а затем сделать несколько снимков. Фотографии следует выложить в социальные сети с хештегами #ЗащитимПамятьГероев, #ВолонтерыПобеды и #ЗащитимВетеранов. Это поможет показать, как много тех, кто чтит подвиг народа и такую важную Победу для всего человечества.

-Пусть сотни тысяч гвоздик в этот день по всей стране станут символом нашей памяти и уважения ветеранам и тем миллионам, кто не вернулся с самой страшной войны в истории. Приходите почтить память тех, кто не жалея жизни защищал нашу страну, - призвали организаторы.

Ближайшее памятное место можно найти на портале япомню.рф.

Отметим, что тюменцы регулярно помогают ветеранам. Так, 15 февраля была запущена еще одна акция. Волонтеры штаба помощи пожилым «Мы вместе» выезжают на заявки и помогают ветеранам с доставкой продуктов и лекарств.

-Жителям Тюменской области предлагается записать короткое видео о том, как они помогают пожилым - убирают снег, приносят продукты, помогают по дому или делают другие вещи, которые позволят облегчить жизнь пожилых людей, - рассказала руководитель Координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Алена Дюрягина.