Тюменцы услышат хиты группы Roxette в исполнении Tribute to Marie Fredriksson Фото предоставлено КП

Наверняка все помнят хит Listen To Your Heart – мелодичную балладу, третий сингл шведов Roxette, который буквально взорвал музчарты в конце 80-х. Или не менее популярный саунд к фильму «Красотка» под названием It Must Have Been Love – визитная карточка группы и символ «лихих» 90-х.

Только 16 апреля у тюменцев есть шанс услышать любимые треки в живом исполнении талантливых участников Tribute to Marie Fredriksson.

Tribute to Marie Fredriksson – уникальный проект, посвященный наследию всеми любимой шведской группы. Это единственное шоу, на котором хиты Roxette звучат в совершенно новом исполнении – в сопровождении большого симфонического оркестра.

Это невероятно масштабное и зрелищное представление, в котором 100% живой звук, мастерская игра классических и рок-музыкантов, а также потрясающий голос KSANA в полной мере позволяют услышать и еще раз оценить огромный вклад Roxette в мир музыки.

Купить билеты на шоу можно прямо сейчас по этой ссылке.

Что: Tribute to Marie Fredriksson

Где: ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1

Когда: 16 апреля в 19:00