В Тюменской области более 9 тысяч пар поженились в условиях пандемии Фото: Ольга Крыльцова

Пандемия внесла свои коррективы в работу ЗАГСа. В 2020 году в Тюменской области узаконили отношения 9 274 пары, а вот в 2019 году их было 11 335. Об этом свидетельствует статистика управления ЗАГС Тюменской области.

Так, в 2020-ом связать себя узами брака решили 5 594 тюменские пары, в Тюменском районе - 1 015 пар, в Тобольском - 760, в Ишимском - 460, в Заводоуковском - 239, в Ялуторовском - 227.

Отметим, что 460 пар были поощрены памятными медалями по случаю юбилейных дат. Большинство из них - 349 - прожили вместе 50 лет, а 63 семьи отметили 60-летие. Кроме того, есть две пары, которые перешагнули через 70-летний рубеж.

Наступивший год подарил новобрачным несколько красивых дат. В 21-й день 21-го года 21-го века в Тюменской области зарегистрирован 61 брак, а в зеркальную дату - 12.02.2021 - образовалось 75 семей. В прошлом году красивые даты - 02.02.2020 и 22.02.2020 - пришлись на февраль, в том месяце появилась 801 новая семья, в том числе 466 - в Тюмени (в феврале 2019-го - 637 по региону).

Напоминаем, что до 28 февраля действует ограничение: при церемонии в органах ЗАГС количество участников должно быть не более десяти человек.

Подать заявление на регистрацию можно через сайт госуслуг. Записаться на прием в органы ЗАГС - также через госуслуги и мобильное приложение «Запись 72».