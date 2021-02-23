Тюменцам рассказали о вреде безглютеновой диеты Фото: Ольга Крыльцова

В последнее время все большую популярность приобретают безглютеновые и безлактозные продукты, но мало кто помнит, что изначально они создавались для людей с особенностями здоровья.

Например, глютен запрещен тем, у кого есть целиакия - заболеванием желудочно-кишечного тракта. Таким больным нужна строгая диета, которая подразумевает исключение из рациона глютена, а значит, им многое нельзя, ту же выпечку, макароны.

Избирательность в еде потребуется и при другой аллергии - на лактозу (молочный сахар). Симптомы непереносимости лактозы тоже связаны с желудочно-кишечным трактом: вздутие, диарея, тошнота, боли, спазмы и прочее. Так как молочный сахар содержится не только в самих молочных продуктах, но и в приготовленных на их основе блюдах, в число запрещенных попадают еще и блины, омлеты, торты и другие.

-Продуктов без глютена появляется все больше, отчасти это связано с тем, что это натуральный белок, который нужен в приготовлении выпечки. Пышность булочкам как раз придает клейковина - глютен. Часто применяются синтетические аналоги, поскольку непереносимости этого белка стало больше, - рассказала главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.

Также она считает, что безглютеновая и безлактозная диеты показаны тем, у кого есть непереносимость. А тем, кто хочет сбросить вес, лучше использовать сбалансированную низкокалорийную диету и подключить физические нагрузки.