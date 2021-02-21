Тюменцы могут оспорить ошибочный штраф с камеры с помощью ютьюб-ролика

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Камеры видеофиксации сейчас расположены в большинстве районов города на автотрассах и городских дорогах. Но случается, что штрафы с них приходят ошибочные. Как их обжаловать, рассказали в тюменском отделении ОНФ.

Если водитель не согласен со штрафом, он вправе обжаловать его через сайт ГИБДД. В обращении нужно написать, почему вы не согласны со штрафом. Необходимо приложить доказательства того, что зафиксированные данные ошибочные. Также можно ходатайствовать об исследовании расширенного набора материалов фиксации. По словам члена рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Григория Шухмана, собственные видео можно выгрузить на Youtube. В жалобу надо добавить ссылку на ролик и раскадровку с него.

После того как жалоба со всеми доказательствами невиновности будет отправлена, ее рассмотрит инспектор. В случае отказа следует идти в суд.