Тюменский район собрался онлайн: жители и главы сел провели отчетные собрания в новом формате

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Получил в местной администрации персональную ссылку для подключения к видеоконференцсвязи – и вот ты участник онлайн-встречи с главами 20 муниципальных образований Тюменского района. В таком формате в ходе открытых заседаний местных дум прошла встреча жителей с властью.

Жителям района новый формат понравился, а те, у пока нет домашнего компьютера или современного телефона, могли участвовать через точки подключения в библиотеках, школах, домах культуры с соблюдением всех санитарных требований. Для удобства людей все заседания проходили вечером, после работы. В среднем в каждом случае к трансляции присоединялись 30-40 как индивидуальных, так и коллективных точек.

В собраниях также поучаствовали депутаты – от районной до Государственной Думы, глава района Светлана Иванова и ее заместители, представители Областной больницы № 19, электросетевых компаний, прокуратуры и полиции.

Жители могли задать выступающим свои вопросы, на каждый из которых был дан подробный ответ, в том числе и от специалистов отраслевых управлений и департаментов. Например, в Кулаковском МО жители задали 35 вопросов.