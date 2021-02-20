Тюменец, насмерть сбивший девочку, признал свою вину

Тюменец, насмерть сбившую девочку, признал свою вину. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области 50-летнему тюменцу предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения. Из-за пьяного водителя на дороге областного центра погибла семилетняя девочка.

– 17 февраля 2021 года около 19.00 обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, управляя легковым автомобилем, на улице Избышева наехал на ребенка, после чего скрылся. Потерпевшая получила тяжелые травмы и, несмотря на усилия врачей, умерла, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Специалисты осмотрели место происшествия и автомобиль, зафиксировали следы преступления, допросили свидетелей. Назначены экспертизы, проведен следственный эксперимент с участием обвиняемого.

По ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Вину в содеянном он признал в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.

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